Mateo Pellegrino, ariete del Parma di Carlos Cuesta, ha svelato di avere quattro modelli di attaccanti, del passato e del presente, da cui trae ispirazione: "Oggi direi che il numero nove per eccellenza è Haaland perché è un giocatore completo, che segna in tanti modi diversi. Come finalizzatore, penso sia assolutamente fenomenale. Poi guardo molti altri giocatori: adoro come si muove Lautaro Martínez in area di rigore e, quando ero più giovane, guardavo Ibrahimović e Ronaldo", ha detto l'ex Velez Sarsfield parlando in esclusiva con Olé.

A proposito degli avversari più tosti affrontati in Italia, Pellegrino non ha dubbi: "In base alla mia esperienza contro di loro, direi che l'Inter ci ha creato più problemi. Fanno girare la palla molto bene, hanno giocatori di un altro livello, ed è per questo che rendono le cose difficili".