"Al di là delle cadute, l'Inter è troppo superiore in Italia. Tra Roma e Como ha dato un segnale forte segnando nove gol totali". Così Nicola Ventola, commentando per 'Viva El Futbol' lo strappo dato dalla squadra di Cristian Chivu in vetta alla classifica.

Parlando nello specifico del match del Sinigaglia, quello grazie al quale i nerazzurri si sono portati a + 9 sul Napoli, Ventola ha aggiunto: "Il Como ha fatto un primo tempo pazzesco, l'Inter non riusciva a uscire dalla pressione. Però ha vinto sfruttando le occasioni che ha avuto. L'Inter c'è, con Calhanoglu e Dumfries fondamentali e Thuram che ti fa questa prestazione sostituendo Lautaro. Ieri è arrivata una vittoria da squadra forte. L'Inter ha più soluzioni anche del Napoli con l'organico al completo".