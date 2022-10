"I complimenti fanno piacere, ma questo ti crea difficoltà nella gestione di certi momenti. Quelli che ti dicono che "A Roma puoi solo vincere" sono quelli che ti vogliono male, perché la Roma è una squadra forte come il Napoli. Ho visto troppi titoli come quello lì, che servono a fregarti". Parla così Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine del successo per 4-0 del suo Napoli contro il Sassuolo al Maradona. Per la squadra partenopea si tratta dell'ottava vittoria di fila in Serie A e della tredicesima tra campionato e coppe: "Gli avversari ora si preparano il doppio bene contro di noi, perché tutti vogliono fermare la corsa del Napoli. Non ci regalano niente - ha ribadito il tecnico degli azzurri -. Lo stadio canta "Un sogno nel cuore?". Tutti sappiamo che i nostri tifosi la cantano bene la loro canzone, dovevamo fare delle cose che permettese a loro di ricantarla con piacere. Quando si va sotto la curva è un momento bellissimo, loro ci mettono ancora di più per questo motivo e questo ci rende felici".