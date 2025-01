"Sto bene. Ovviamente non è facile, non è stato semplice firmare l'accordo di risoluzione. Dopo sette anni e mezzo a Napoli non può essere facile: ormai era diventata casa mia. Casa nostra. Ma il calcio è anche questo, le cose da un giorno all'altro possono cambiare ed è importante che tutto sia finito nei tempi e nei modi giusti". Ha esordito così Mario Rui nella lunga intervista rilasciata a TMW, dove l'ormai ex calciatore del Napoli si è raccontato, partendo proprio dalla rescissione del contratto che lo legava ai partenopei.

Questa firma arriva al termine di un 2024 sportivamente parlando assai complicato

"Difficile, sì. Lo scorso campionato non è stato dei migliori, poi sono stato escluso. Però Napoli ormai era la mia casa: mi ha dato tanto e credo di aver dato altrettanto. Questo è il calcio, tutto può cambiare da un giorno all'altro e ora devo voltare pagina".

Da grande protagonista del Napoli dello Scudetto a calciatore fuori rosa nel giro di un anno

"Difficile oggi dare una spiegazione. La scorsa stagione è stata oggettivamente molto complicata e poi è iniziato un nuovo progetto con Antonio Conte.

Con Conte abbiamo parlato fin da subito. Siamo stati molto chiari l'uno con l'altro. Mi ha subito spiegato il suo progetto e poi siamo andati avanti secondo ciò che ci eravamo detti. È sempre stato molto chiaro nei miei confronti".

Chiuso il calciomercato ti sei ritrovato fuori rosa. E ti sei rivolto all'AIC...

"Sì, era il mese di settembre e mi sono rivolto all'Assocalciatori per chiedere delle informazioni. Non mi ero mai trovato in una situazione del genere e non sapevo cosa fare. Mi hanno detto come muovermi e a quel punto sono entrato in contatto col Direttore Manna. E ci tengo a precisare una cosa".

Prego.

"Non ho mai voluto creare problemi a nessuno. Sono uscite tante notizie in cui si parlava di una mia causa nei confronti del Napoli: nulla di più falso. Ho parlato con Manna e s'è rapidamente giunti a un accordo".