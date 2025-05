Secondo Alessandro Del Piero, "l'ultima giornata di Serie A non è mai stata così bella". L'ex capitano della Juventus ne ha parlarto a TMW a margine del 'Memorial Niccolò Galli': "Mai come quest'anno abbiamo così tante squadre in lotta per lo Scudetto, per le coppe e per la salvezza e quindi questo dimostra quanto il calcio italiano sia migliorato, per certi aspetti, e arrivare a una domenica così incasinerà il cuore di tanta gente, però è bello".

L'ex bandiera bianconera poi aggiunge: "Si decide tutto sul filo del rasoio ed è bello per il movimento calcistico dopo una finale di Coppa Italia anomala, il Bologna ha fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo l'Inter in finale di Champions, la Fiorentina è arrivata in semifinale e ci sono tanti segnali positivi. La Juve è in lotta per andare in Champions, è successo un po' di tutto quest'anno, mi auguro che domenica riesca a vincere a Venezia o che comunque vada in Champions, visto che sono veneto".