"Colpo di scena bello ed emozionante", il turno di Serie A andato in scena ieri sera in contemporanea, come lo ha definito Beppe Bergomi che a Sky Sport ha così risposto a proposito delle emozioni lasciate dalla 37esima giornata di campionato: "Tante decisioni proprio nella parte finale che lo hanno reso emozionante. C'è chi ne è uscito bene e chi invece un po' meno, penso soprattutto all'Inter perché tra Verona e Torino pensavano di essere fuori e dopo, il pareggio col Genoa emotivamente li ha rimessi dentro, quindi la partita di ieri è stata proprio decisa nel finale dove una squadra come l'Inter, due volte in vantaggio, doveva riuscire a mantenerlo" ha detto bacchettando leggermente la squadra di Inzaghi.

Spazio anche ad una riflessione sul tuffo nel passato fatto con i match di Serie A giocati tutti in contemporanea:

"Quale partita ho seguito di più? La lotta scudetto. È stata quella più emozionante perché c'è stato un gol annullato nel finale all'Inter giustamente, un rigore dato e tolto al Napoli..."

Questa botta a livello psicologico subita dall’Inter può ripercuotersi sulla Champions?

"L'ho detto sia a Inzaghi dopo il Torino, sia ieri sera a Marotta. Se penso a tutta la stagione, quando hanno preso una sconfitta o una brutta botta, i nerazzurri hanno sempre reagito. Speriamo sia così perché si gioca tanto di questa stagione, poi la finale è contro il PSG... Ma io penso che si faranno trovare pronti".

