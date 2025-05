Raggiunto da Sky Sport, Billy Costacurta ha risposto sulla 37esima giornata di Serie A andata in scena ieri sera in contemporanea su tutti i campi e che ha visto protagonista la lotta scudetto in parallelo tra Inter e Napoli.

Ti è piaciuta la Serie A in diretta? Qual è stato il momento più emozionante?

"Mi è piaciuta molto, solo che negli ultimi venti minuti non ho capito più niente. Gol, rigori annullati, pali… naturalmente ho seguito solo la lotta scudetto, non poteva che essere così dai".

Hai seguito solo quella?

"In quel momento mi sono fatto entusiasmare da quella, magari ho sbagliato, perdonatemi, ma…".

Come finirà?

"Vincerà il Napoli secondo me. Ho paura che l’Inter si sia giocata il jolly ieri sera".

Questa botta a livello psicologico subita dall’Inter può ripercuotersi sulla Champions?

"Secondo me sì, ma positivamente. Hanno capito che non devono mollare un centimetro. Quei gol li sono propedeutici, ti fanno crescere, poi l’Inter sa reagire lo abbiamo visto col Barcellona. Sanno reagire bene".