La UEFA ufficializza che la 69ª edizione del Pallone d'Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio, si terrà lunedì 22 settembre presso l'iconico Théâtre du Châtelet di Parigi.

"La UEFA e il Groupe Amaury, proprietario di France Football e de L'Équipe, collaborano dallo scorso anno per organizzare insieme questo prestigioso evento - si legge nella nota ufficiale -. Assegnato annualmente da France Football dal 1956, il Pallone d'Oro è il riconoscimento più prestigioso che un calciatore possa ricevere, premiando il talento eccezionale e i risultati straordinari ottenuti sul campo. Quest'anno, siamo orgogliosi di ampliare il nostro riconoscimento includendo tre nuove categorie che celebrano i successi delle calciatrici. I premi del 2025 includeranno il Pallone d'Oro maschile e femminile, il Trofeo Kopa maschile e femminile (miglior giovane giocatore), il Trofeo Yashin maschile e femminile (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller maschile e femminile (capocannoniere di club/nazionale), il Trofeo Johan Cruyff maschile e femminile (miglior allenatore di club/nazionale), il Premio Club dell'Anno maschile e femminile e il Premio Sócrates, assegnato dal gruppo L'Équipe e da Peace and Sport, per azioni di solidarietà o cause sociali portate avanti da un campione impegnato. I candidati saranno annunciati all'inizio di agosto".