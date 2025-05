Vittoria netta per 3-0 del Cagliari contro il Venezia che permette alla squadra sarda la conquista matematica della salvezza con un turno d'anticipo. A firmare per primo il tris rossoblu ai danni degli arancioneroverdi è stato Yerry Mina che a fine partita ha commentato il risultato dell'Unipol Domus a DAZN, dove ha mandato un messaggio al Napoli, avversario dei sardi nell'ultimo turno che deciderà probabilmente lo scudetto: "Sono felicissimo per questa vittoria e molto orgoglioso dei miei compagni: è un successo importante, soprattutto per i nostri tifosi, che ci sostengono sempre", ha detto prima di proiettarsi alla sfida contro i partenopei.

"Ora andiamo a Napoli per giocarcela con determinazione - ha detto con determinazione -. Voglio anche dedicare il mio gol a mia figlia e alla mia famiglia, che mi sono sempre vicini e mi sostengono in ogni momento. Il rapporto con loro è fondamentale per me, mi danno forza e serenità dentro e fuori dal campo".