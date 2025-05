Decisi data e ora dei match della 38esima giornata con Inter e Napoli in campo rispettivamente con Como e Cagliari venerdì 23 maggio alle 20.45, il club comasco, avversario dei nerazzurri nell'ultima sfida di Serie A EniLive 2024/25, ha diramato le informazioni utili alla vendita dei tagliandi del match al Senigallia contro gli attuali campione d'Italia.

La fase di vendita dei biglietti partirà alle ore 16:00 di oggi, lunedì 19 maggio 2025, per i tifosi del Como che potranno accedere all'acquisto soltanto se possessori di Blu nel Cuore Card. Per quanto riguarda invece la vendita dei biglietti per il settore ospiti partirà dalle ore 17:00 di oggi, lunedì 19 maggio 2025, fino alle ore 19:00 di giovedì 22 maggio 2025. "L’acquisto sarà consentito esclusivamente ai possessori di fidelity card dell’Inter. I biglietti saranno emessi in formato PDF e non caricati su fidelity. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno gara presso lo stadio" si legge sul sito ufficiale dei cugini lombardi.