"Sono molto soddisfatto senza dubbio per la mia stagione fin qui, ma adesso inizia il momento più importante della stagione, cercheremo di farci trovare pronti". Sono queste le prime parole di Gabriele Re Cecconi alla cerimonia della Primavera Best Awards, organizzata da Sportitalia presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza, dove il difensore dell'Inter U20 è stato prtemiato come miglior difensore della regular season.

La continuità è quello che ha fatto la differenza per voi?

"Penso che la continuità dei risultati di squadra è stata importante perché nel campionato Primavera si arriva a fare tanti punti solo avendo continuità di risultati nel corso degli anni e devo dire che noi abbiamo avuto una buona continuità di prestazioni. Ovviamente anche l'esperienza in prima squadra è stata molto formativa e positiva che ti immerge nel mondo dei grandi e ti aiuta a crescere velocemente".

Com'è allenarsi con grandi calciatori?

"Bello. È senza dubbio un'esperienza nuova alla quale non ero abituato, ma è fantastico. Poi allenarsi coi campioni dell'Inter è sempre un piacere".

A chi ti ispiri?

"A Sergio Ramos".

Sulla Final Four:

"Bisogna sempre ricordarsi il percorso fatto durante l’anno, ma alla fine conta chi fa la storia vincendo. E noi vogliamo dare il massimo per portare a casa questo scudetto".

