Intervistato da Sky Sport, Roberto Donadoni ha provato ad anticipare quale atmosfera si respirerà allo stadio Maradona venerdì sera, quando il Napoli potrà sfruttare il match point scudetto contro il Cagliari: "E' meglio non parlare di come andrà a finire, nono oso immaginare cosa possa rappresentare una vittoria per una piazza così - ha spiegato l'ex allenatore degli azzurri -. La squadra di Conte ha nelle mani questa grande possibilità e se la giocherà al meglio. E' bello che questo campionato si decida all'ultima giornata"

Parlando di chi insegue, l'Inter, Donadoni ha aggiunto: "Ormai non bisogna pensare a cosa è accaduto. E' vero che l'Inter ieri ha avuto una grande chance, ma ora deve saper dimenticare. In un finale di stagione così le energie sono quelle che sono, serve curare l'aspetto mentale per reagire nella maniera giusta e tirar fuori il carattere. L'Inter ha dimostrato di averlo contro il Barcellona, che forse meritava di prevalere. Invece la determinazione di non mollare mai ha permesso alla squadra di Inzaghi di arrivare in finale di Champions".