Come giudica Andrea Barzagli questo finale di campionato? Incalzato dal Sky Sport, l'ex difensore commenta la lotta scudetto e non solo a 90' dal termine della stagione: "Emozionante per noi che la vediamo da casa, per le squadre è intenso: arrivare all’ultima giornata e avere questa tensione non è semplice, è in ballo ancora tutto. Napoli e Inter si giocano il campionato, zona Champions e salvezza non sono ancora definite. Il Napoli ha quel qualcosa in più dopo i 5’ del penultimo turno che abbiamo visto tutti".