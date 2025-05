Claudio Ranieri non si sbilancia. L'allenatore della Roma, intervistato da Rai Radio Uno al termine della partita contro il Milan, interpellato sull'ultimo round per lo Scudetto fa capire di non avere preferenze tra Inter e Napoli: "Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chance di noi. Se il nuovo allenatore della Roma sarà italiano o straniero? Vi posso dire che sarà più giovane di me... Scudetto? Sono stato allenatore di Napoli e Inter, che vinca il migliore".