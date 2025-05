Dopo la deludente, estenuante e non bella partita di ieri sera, l'Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata quest'oggi al BPER Training Centre, dove l'allenatore nerazzurro ha diviso il gruppo in due parti a seconda di chi ha giocato ieri. Solito programma defaticante per i giocatori impegnati ieri contro la Lazio, avversario che ha inflitto agli interisti ancora una volta una battuta d'arresto potenzialmente letale. Se ancora una volta i campioni d'Italia hanno gettato al vento la possibilità di compiere un passo decisivo per bissare il titolo di cui sono detentori mandando nello sconforto i tifosi, dalla Pinetina arrivano buone notizie.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti svelati da Sky Sport, Davide Frattesi e Lautaro Martinez hanno lavorato anche oggi ancora una volta a parte, ma sul campo. Segnale positivo in vista della sfida di Como, partita per la quale entrambi vogliono tornare a disposizione.

