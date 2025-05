La giornata di ieri ha tutta l'aria di una sentenza per lo scudetto, come sostiene il Corriere dello Sport. Il Napoli opaco di Parma riesce a mantenere un punto di vantaggio sull'Inter che per due volte si fa rimontare dalla Lazio.

"La delusione era palpabile nello spogliatoio. Anche perché sprecare in questo modo un’occasione colossale è dura da mandare giù - si legge -. Adesso tutto è rimandato agli ultimi 90 minuti di campionato: oggi il Consiglio di Lega deciderà la data, Como-Inter e Napoli-Cagliari saranno forse anticipate a giovedì per cautelarsi nell’ipotesi che si vada allo spareggio (domenica o lunedì prossimi). Con i sardi già salvi, le due gare per il titolo possono essere giocate senza contemporaneità con le altre".

Inzaghi vuole recuperare Lautaro per fargli riassaggiare il campo in vista della finale di Champions. "Il Toro ha pagato lo sforzo di non voler saltare il ritorno con i catalani. Il rischio ha pagato tutti i suoi dividendi. Ci sono state, però, pure le conseguenze, ovvero il riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra - spiega il CdS -. Dopo quella sera, l’argentino è stato sistemato in una sorta di teca. A nessuno di loro è andata giù la sconfitta con il Manchester City e tra meno di due settimane ci sarà la chance per una rivincita".