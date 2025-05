C'è anche Giacomo De Pieri tra i giocatori premiati all'interno del Primavera Best Awards di quest'oggi. L'attaccante dell'Inter, trascinatore della squadra di Andrea Zanchetta, dopo aver ricevuto il premio garantisce di stare bene per poi parlare del finale di stagione: "Per noi è stata un'annata molto importante. Abbiamo mantenuto un percorso costante in campionato e fatto una bella esperienza in Youth League. Ringrazio la squadra per questo premio".

Sei stato scoperto da Roberto Samaden.

"Vero, mi ha trovato alla Liventina e mi ha portato all'Inter".

Se ti dico 29 gennaio?

"Giorno importante per me, dove ho vissuto un'esperienza unica. Un debutto in Champions League con l'Inter è qualcosa che sogni da bambino".

Cosa vuol dire allenarsi con dei campioni?

"Cerchi sempre di rubare qualcosa a ciascuno di loro e di migliorarti".

Con l'Inter amore a gonfie vele?

"Sì, l'Inter è una squadra che ti travolge con la sua mentalità. Sono contento di essere dentro".

Il tuo giocatore di riferimento?

"Mo Salah".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!