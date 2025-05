Gioia, delusione, continua sofferenza e tensione. Ieri sera Lautaro Martinez ha vissuto così la partita dell'Inter contro la Lazio, seguita a distanza direttamente dagli spalti di San Siro causa infortunio. Il Toro dovrebbe tornare in campo venerdì a Como per mettere benzina nelle gambe in vista della finale di Champions League, ma intanto la sua Agustina prova a sdrammatizzare a colpi di social: "Qualcuno ha provato quello che proviamo ogni volta tutti noi in tribuna" scrive la moglie del capitano nerazzurro in una storia su Instagram, proponendo uno scatto che racchiude la tensione del bomber argentino.