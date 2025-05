Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio alle ore 20.45, in contemporanea. La decisione ufficiale, riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivata dopo il Consiglio della Lega Serie A andato in scena in mattinata: l'eventuale spareggio scudetto si giocherebbe lunedì 26, con i nerazzurri che sabato 31 saranno impegnati a Monaco di Baviera nella finale di Champions League contro il PSG (in campo sabato in finale di Coppa di Francia).

Come noto, l'Inter avrebbe preferito anticipare a giovedì l'ultima giornata con eventuale spareggio nel weekend per avere il giusto tempo di riposo per un evento così importante. Diverse, invece, le posizioni del Napoli e dell'emittente DAZN.

