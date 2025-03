La Juventus esce pesantemente battuta dall’Atalanta con un netto 0-4 allo Stadium, una sconfitta che allontana definitivamente i bianconeri dalla corsa Scudetto. Thiago Motta, intervenuto ai microfoni di DAZN, non ha nascosto l’amarezza per la prestazione e ha ammesso che la squadra non è più in lotta per il titolo: "Dopo una sconfitta del genere è normale essere delusi. Ora dobbiamo guardare avanti, ma non si parlerà più di Scudetto per noi. La prossima sfida con la Fiorentina sarà un’opportunità per ripartire".

Motta ha analizzato le difficoltà incontrate dalla Juventus nel gestire la partita, sottolineando come il primo gol subito abbia compromesso la prestazione:

"Abbiamo iniziato con l’idea di gestire il possesso, ma dopo il rigore la squadra ha perso lucidità. Abbiamo commesso troppi errori tecnici, concedendo spazi a giocatori come Lookman, bravissimi a sfruttare le ripartenze".

Il tecnico ha anche espresso qualche perplessità sulla decisione arbitrale che ha portato al vantaggio atalantino:

"È un peccato che la partita sia stata sbloccata da un rigore su cui ho qualche dubbio".

Secondo Motta, un altro aspetto determinante nella sconfitta è stata la difficoltà della squadra nel reagire:

"Abbiamo iniziato bene, ma dopo il primo gol ci siamo sciolti. Siamo una squadra giovane e in certe situazioni la mancanza di esperienza si fa sentire. Abbiamo perso equilibrio e questo ha pesato sul risultato finale".