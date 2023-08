Esordio in campionato sul velluto per la Juventus che si è imposta con un netto 3-0 sul campo dell'Udinese. Errori abbastanza marchiani da parte del padroni di casa che prima regalano il pallone del vantaggio dopo appena 3' (passaggio sbagliato di Zarraga che serve Vlahovic che firma l'assist per Chiesa), poi concedono un calcio di rigore per fallo di mano di Ebosele su tiro di Alex Sandro. Dal dischetto va Vlahovic che non sbaglia. Nel finale di primo tempo arriva anche il tris con Rabiot, bravo a sfruttare un'uscita a vuoto di Silvestri.

Nell'altra gara della serata, clamorosa sconfitta della Lazio sul campo del Lecce. Ospiti avanti con Immobile, poi nel finale nel giro di un minuto la rimonta salentina firmata da Almqvist e Di Francesco.