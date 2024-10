La Juve è in ansia per Teun Koopmeiners: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese, che è stato rispedito a Torino dalla sua Nazionale perché non ritenuto idoneo per le gare da giocare durante questa sosta, sarà sottoposto a nuovi esami per capire l'entità della microfrattura alla costola nei giorni scorsi: c'è però il sospetto che potrebbe essersi incrinata. In tal caso, non essendoci altre alternative, l'ex Atalanta sarebbe costretto ad osservare un periodo di riposo forzato.

Qualora questa ipotesi trovasse conferma, non solo Koopmeiners salterebbe la partita con la Lazio, alla ripresa del campionato, ma sarebbe out anche per la sfida di Champions contro lo Stoccarda, provando poi a recuperare per la supersfida all'Inter del 27 ottobre.