Un altro pari per la Juve, ma questo è decisamente meno dolce di quello strappato all'Inter nel derby d'Italia di domenica sera. La squadra di Thiago Motta si fa imporre il 2-2 in casa dal Parma, recuperando due volte da situazione di svantaggio. Al 3' il gol flash di Del Prato ammutolisce lo Stadium, che poi ritrova voce sulla reazione bianconera firmata da McKennie poco dopo la mezzora. Il nuovo sorpasso firmato da Sohm al 38' dura fino al 49', quando arriva il punto definitivo di Weah. Questa frenata fa felice l'Atalanta che, battendo non senza soffrire il Monza 2-0 (70' Samardzic e 88' Zappacosta, supera proprio i bianconeri in classifica portandosi al terzo posto a -2 dall'Inter.