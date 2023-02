Cosa rappresenta il derby per lei?

"Il derby è sempre una partita importante per entrambe, soprattutto per noi. Dobbiamo continuare questa scalata incrementando i nostri punti in campionato. Contro il Torino sono sempre gare difficili da giocare".

Questa inizia a essere la vera Juve? Che significato ha questo derby?

"Questa partita ha il valore che deve avere. In campo, indipendentemente da quello che succede fuori, dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro. Al momento siamo nelle prime quattro e con una gara in meno: abbiamo 47 punti, che sono 49 se ci mettiamo i 2 con la Salernitana visto che la partita era finita. Ad ogni modo sono 47 e siamo nelle prime qauttro. Adesso dobbiamo conquistare tutti i mini-obiettivi che abbiamo".

La squadra ha superato lo shock del -15?

"Noi sappiamo che dobbiamo cercare di arrivare a fine stagione avendo fatto i punti che ci consentono di arrivare nelle prime quattro. Al netto di sanzioni. Dobbiamo far questo, abbiamo la semifinale di Coppa Italia e l'ottavo di finale di Europa League".