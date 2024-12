L'Udinese accentua la crisi del Monza andando a sbancare l'U-Power Stadium: finisce 2-1 a favore della squadra di Kosta Runjaic il Monday Night della 15esima giornata di Serie A. I friulani passano in vantaggio dopo appena sei minuti con Lorenzo Lucca, che troverebbe anche il raddoppio qualche istante dopo ma un fuorigioco vanifica il tutto. A inizio ripresa, i brianzoli trovano il gol del pareggio con Georgios Kyriakopoulos, ma al 70esimo i bianconeri trovano il gol vittoria col marcatore che non ti aspetti: decide il match il difensore Jaka Bijol, lanciato in contropiede da Jurgen Ekkelenkamp.

Dopo cinque gare a secco, l'Udinese ritrova i tre punti e balza a quota 20 in classifica, mentre il Monza rimane al penultimo posto con 10 punti.