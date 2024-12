Brutta tegola per Roberto D'Aversa dopo la bella vittoria di ieri in casa del Verona, dove i toscani hanno vinto per 4-1 ma hanno incassato l'infortunio di Pietro Pellegri che lo ha costretto a lasciare il campo all'11esimo minuto. L'attaccante è stato sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, fa sapere il club attraverso una nota.

"L'Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Pietro Pellegri, uscito durante la gara di ieri contro il Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".