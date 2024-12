Paolo Scaroni prova a spegnere le polemiche dopo lo sfogo post Atalanta di Paulo Fonseca. Il presidente del Milan, intercettato al suo arrivo in Lega a Milano, risponde brevemente ad una domanda sul gol di De Ketelaere che ha scatenato la furia del portoghese: "È una cosa che decide l'arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione", le parole riportate da TMW.