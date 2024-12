C'è anche Alessandro Ferrari tra i dirigenti intercettati a Milano poco prima dell'Assemblea di Lega in programma oggi. Il direttore generale della Fiorentina commenta l'andamento del campionato della Viola aggiornando poi sulle condizioni di Edoardo Bove, colpito da un malore nel match contro l'Inter: "Se non sorpreso dell'avvio di stagione? No, ma sta andando bene e siamo contenti. Ora però abbiamo tutti cuore e pensiero ad Edoardo, il campionato viene dopo. Novità? Deve fare ancora accertamenti questa settimana, poi sapremo tutto meglio".