Brutte notizie per il Milan. In mattinata è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Christian Pulisic, uscito per infortunio nel match di venerdì contro l'Atalanta: la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Tra una settimana sono previsti nuovi controlli, ma l'americano resterà ai box per almeno 15 giorni. Lo riferisce Sky Sport.