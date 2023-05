Leao sente un fastidio muscolare all'inguine al minuto 11, esce dal campo e il Milan si scatena vincendo 2-0 contro una Lazio davvero mai in partita e che nel giro di una settimana cade due volte a San Siro. Decidono Bennacer e Theo Hernandez, archiviando la pratica dopo mezz'ora scarsa. I rossoneri si riscattano dopo il deludente pari contro la Cremonese toccando ora quota 61 in classifica a più uno sui nerazzurri in campo alle 18:00 contro la Roma. Da verificare, in vista dell'andata dell'Euroderby, proprio le condizioni di Leao.