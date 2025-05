Si è chiusa una settimana quasi perfetta. Quasi perché la perfezione sarebbe stata raggiunta con una vittoria del Genoa a Napoli. Ma ci accontentiamo di un pareggio raggiunto all’87esimo minuto dalla squadra di Vieira. Della zampata da attaccante di Acerbi al 93esimo e del gol nei supplementari di Frattesi contro il Barcellona. E ovviamente del pass conquistato per la finale di Champions.

Ma la notizia dell’ultimo weekend è che ora la lotta scudetto si è riaperta. Nel vero senso della parola. Il Napoli pareggia in casa contro il Genoa, l’Inter piena di riserve passeggia a Torino.

Ora mancano 180 minuti e può succedere di tutto. Un sorpasso dell’Inter o uno storico spareggio scudetto. Solo uno il punto di distanza tra Inter e Napoli. Siamo vivi per la bellezza di questo sport che non finisce mai di sorprendere. Al 93esimo contro il Barcellona eravamo fuori dalla Champions, oggi il Genoa la pareggia all’87esimo.

E magicamente ora tutti vogliono salire sul carro nerazzurro. C’è chi giá parlava di stagione fallimentare. Non lo sarebbe stata neppure senza arrivare in finale dì Champions e arrivando secondi in campionato. Figuriamoci ora.

Non resta che viverla fino all’ultimo secondo con l’entusiasmo, l’amore, la passione dei veri interisti. Quelli che hanno sempre sostenuto l’Inter di Inzaghi. L’Inter che non muore mai.