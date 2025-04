Assenze pesanti per l'Hellas Verona, avversario dell'Inter in campionato sabato 3 maggio nel match che anticipa il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Il club gialloblu informa attraverso una nota ufficiale che "Pawel Dawidowicz non sarà a disposizione per la partita contro il Cagliari a causa di un problema muscolare accusato durante il match disputato contro la Roma all’’Olimpico", mentre Casper Tengstedt ha continuato a svolgere il suo programma di recupero dall'infortunio. Entrambi saranno da valutare per l'appuntamento di San Siro contro i nerazzurri.