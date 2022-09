Giornata di conferenza anche per Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che domani affronterà la Cremonese, squadra che secondo l'allenatore bergamasco "organizzata e aggressiva, ha avuto un calendario molto difficile soprattutto in trasferta, ha avuto un po' di sfortuna a Firenze nel subire gol alla fine. A Roma hanno fatto un'ottima gara, ma anche a Milano con l'Inter, mi aspetto una partita difficile, dovremmo adeguarci a giocare con le nostre armi, con una buona condizione. Tutte le gare sono difficili, dobbiamo avere anche l'entusiasmo, ci sarà tanto pubblico, sarà una forza. Il risultato però va conquistato sul campo" come ha spiegato in conferenza stampa.

Qual è l'errore che non deve fare l'Atalanta domani?

"L'errore più grosso è pensare che in qualche modo i tre punti possano arrivare. Bisogna avere qualità in attacco, in casa dobbiamo essere prolifici, questi sono gli aspetti".