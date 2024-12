La Fiorentina non deve farsi distrarre dal risultato pieno conquistato da tutte le squadre di vertice della classifica in questa giornata. A dirlo è Raffaele Palladino, tecnico dei viola, a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Udinese: "Non non guardiamo le altre squadre, dobbiamo guardare in casa nostra - le sue parole a DAZN -. Il nostro è un percorso importante, fatto di vittorie e prestazioni importanti, ma anche di sconfitte da cui si impara. Alla squadra ho chiesto una prestazione solida, vogliamo dare gioia ai nostri tifosi. Bove in panchina con noi? Edo deve sempre stare al nostro fianco, è un pezzo di cuore: ci teneva a stare in panchina con noi. Ci darà energia positiva e una grande mano".