Trentadue punti al giro di boa della Serie A, ma con una partita in meno. Questo il bottino in campionato della Fiorentina di Raffaele Palladino, che si è detto soddisfatto della prima parte di stagione sulla panchina della viola: "Il bilancio è estremamente positivo, abbiamo fatto un bel percorso tra campionato e Conference League, dove abbiamo raggiunto la qualificazione nelle prime otto - le sue parole a Sky Sport -. Abbiamo fatto 32 punti in Serie A, con una partita in meno (con l'Inter, ndr), abbiamo fatto tante vittorie anche contro grandi squadre come Milan, Lazio e Roma. Sicuramente non volevamo perdere i punti con l'Udinese, ma le battute d'arresto ci stanno".