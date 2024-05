Ondata di scioperi tra le tifoserie italiane. Dopo la Curva Sud Milano rimasta in silenzio per tutta la durata della sfida contro il Genoa, i gruppi della Curva Scirea, cuore del tifo organizzato della Juventus, annunciano la loro intenzione di astenersi dal sostegno alla squadra bianconera nelle ultime due partite all'Allianz Stadium contro Salernitana e Monza, confermando invece la loro presenza per la partita di Bologna e la finale di Coppa Italia a Roma contro l'Atalanta.

"Per noi il campionato in casa finisce qui!!!", è l'attacco del comunicato congiunto degli ultras juventini, che puntano il dito, oltre che contro il resto dei tifosi che lascia lo stadio in anticipo "per paura del traffico" e che fischia la squadra dopo 20 minuti "perché non gioca bene", anche contro le abitudini extra-campo dei giocatori di Massimiliano Allegri.