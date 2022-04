Merih Demiral, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, ha risposto su momento e obiettivi dell'Atalanta: "È un bel momento perché tanti giocatori sono tornati a disposizione, tra Covid e infortuni abbiamo passato periodi complicati. Il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni partita, in campionato e in Europa League. Siamo l’unica squadra rimasta, oltre alla Roma in Conference. L’obiettivo è andare fino in fondo: sarebbe una grande cosa anche per il calcio italiano".