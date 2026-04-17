Dopo l'intervento dal palco della sala executive di San Siro, Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032, si è soffermato ai microfoni di Sportmediaset, a margine dell'evento il 'Foglio a San Siro', per approfondire il tema degli impianti candidabili dall'Italia per il torneo continentale che organizzerà assieme alla Turchia: "In questo momento, ci sono 13 stadi e 12 città che stanno lavorando per portare i documenti necessari e i progetti - le sue parole -. Otto sono perfettamente nel cronoprogramma stabilito, quindi non sono negativo, sono assolutamente positivo. Questo non vuol dire che tutto sia pronto, ma vuol dire che comunque siamo sulla strada per poter avere cinque bellissimi stadi per l'Europeo del 2032, che possano servire poi da volano anche per gli altri impianti perché non ci fermeremo solo a cinque".

E' vero che l'Allianz Stadium di Torino è l'unico pronto?

"Non voglio smentire, nel senso che faccio il mio lavoro, nel senso che la UEFA è in Italia per aiutare la Federazione Italiana Gioco Calcio, per aiutare il governo, per aiutare tutte le parti coinvolte a mettersi insieme e trovare la strada giusta per organizzare il miglior Europeo nel 2032. I primi benefici, chiaramente, hanno un impatto sul territorio dove lo svolgi, quindi in Italia. Penso che ci sia la necessità di mettersi insieme per lavorare al meglio"