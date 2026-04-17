Davanti a duecento persone, è andata in scena oggi, allo stadio 'Santiago Bernabeu' di Madrid, la cerimonia di presentazione della XIII edizione del 'Corazón Classic Match: Un partido con alma de infancia', appuntamento che vedrà protagonisti l'Inter Legends e il Real Madrid Leyendas il prossimo 13 giugno, in una gara benefica i cui proventi saranno destinati a finanziare i progetti della 'Fundación Real Madrid'.

Parlando di questa grande classica, Florentino Perez, presidente del club spagnolo, si è espresso così: "Prima di tutto, desidero ringraziare l'Inter per aver accettato questo invito e per aver partecipato a questo evento di solidarietà, che riunirà le leggende dei nostri due club in questo stadio il 13 giugno. Questa sarà la tredicesima edizione del Corazón Classic Match, una partita con lo spirito dell'infanzia. Per il Real Madrid è un grande onore che un club della grandezza e del prestigio dell'Inter condivida con noi questa partita benefica, una partita che simboleggia i valori che uniscono il calcio e lo sport. Caro Presidente Giuseppe Marotta e care leggende dell'Inter: questa è casa vostra - ha detto Perez rivolgendosi ai presenti -. Vi accogliamo con l'affetto e l'ammirazione che proviamo per voi, come uno dei grandi club del mondo con cui abbiamo sempre mantenuto uno storico rapporto di amicizia."

Ci ritroviamo di nuovo al Bernabéu, che sta vivendo una delle sue più grandi trasformazioni. Lo stesso stadio dove avete vissuto una di quelle notti indimenticabili. Qui avete vinto la vostra terza Coppa dei Campioni nel maggio 2010. Sappiamo bene cosa rappresenta questo stadio nella vostra storia. Per tutti questi motivi, siamo orgogliosi di avervi con noi per questa edizione del Corazón Classic Match, che è già diventato uno dei grandi eventi di beneficenza del calcio europeo.

"Assistere a una partita tra le leggende dell'Inter e del Real Madrid significa rivivere uno dei grandi classici del calcio europeo. Dagli anni '60, i nostri due club si sono affrontati 19 volte nelle principali competizioni continentali e molte delle nostre leggende hanno avuto l'onore di indossare le maglie delle nostre due squadre. Alcune di loro sono qui con noi oggi e saranno sul campo del Bernabéu il 13 giugno".

Sul palco, dopo Perez, si è presentato Giuseppe Marotta, numero uno e CEO dei nerazzurri, che ha cominciato il suo discorso porgendo le condoglianze al mondo blancos per la scomparsa del leggendario José Emilio Santamaria: "Innanzitutto, vorrei ricordare una grande leggenda di questo club che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, José Emilio Santamaría. Uno dei migliori difensori della sua generazione e uno straordinario campione che si è giustamente guadagnato un posto nella storia del Real Madrid vincendo quattro Coppe dei Campioni - le sue parole -. È un onore ricevere l'invito alla 13ª edizione del Corazón Classic Match, che si disputerà in questo prestigioso stadio il 13 giugno tra le leggende dei nostri gloriosi club. Sarà una partita emozionante per tutto ciò che rappresenta.

Siamo inoltre molto orgogliosi di partecipare per la seconda volta dopo l'edizione del 2014. Questa partita suggella il rapporto di stima e rispetto che ci unisce come Inter e Real Madrid, due club che condividono non solo momenti calcistici di altissimo livello, ma anche valori importanti che porteremo insieme sul campo del Bernabéu per aiutare i bambini e i giovani in situazioni di vulnerabilità. È nostra responsabilità sociale scendere in campo portando con noi i valori di rispetto, lealtà e spirito di squadra".

Per la cronaca, oggi erano presenti all'evento Francesco Toldo, Esteban Cambiasso, Javier Zanetti, Emilio Butragueño, Carlos Santillana, Roberto Carlos, Marcelo, Francisco Buyo, Francisco Pavón, Alfonso e Fernando Sanz.