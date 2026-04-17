L'uscita di scena nella stessa serata di Bologna e Fiorentina, le ultime rappresentanti della Serie A nelle Coppe europee 2025-26, segna un altro record negativo per il calcio italiano di club, che si aggiunge al dramma sportivo vissuto dalla Nazionale azzurra, batttuta ai rigori dalla Bosnia nel playoff Mondiale e fuori per la terza volta consecutiva dal torneo. 

Il belpaese, fa notare Opta, non ha squadre qualificate alle semifinali continentali per la prima volta dalla stagione 2018/19, quando ancora non esisteva la Conference League. Considerando invece le stagioni con tre grandi competizioni europee, questo dato non si verificava dal 1986/87. 

Sezione: News / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 14:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.