"Se oggi l'Inter dovesse vincere contro il Cagliari ipotecherebbe il campionato". Questo il pensiero di Attilio Tesser, ex allenatore intervistato da TMW per inquadrare la 33esima giornata di campionato che questa sera vedrà i nerazzurri in campo a San Siro per sfidare i sardi: "II Milan dopo ventidue partite ha trovato un piccolo momento di difficoltà e sta giocando per un posto in Champions, proprio come il Napoli - prosegue, analizzando la lotta al titolo e non solo -. E infine Juventus e Como: i bianconeri sono in salute, ma la squadra di Fabregas mi sta impressionando: se la giocheranno fino alla fine. Bravo il Direttore Ludi, è stato il mio capitano a Novara. E bravo Fabregas, il cui gioco è redditizio in tutte le fasi di gioco".

Per il calcio italiano è un momento complicato. Dall'Europa, alla Nazionale.

"La Nazionale purtroppo non va al Mondiale da tre edizioni. A livello di club con Inter, Atalanta e Roma in Europa abbiamo fatto sentire la nostra presenza. È un anno, per il calcio italiano, che sotto l'aspetto dei risultato in campo europeo, è stato negativo. Per quanto riguarda la Nazionale, ora si attendono dei cambiamenti. Non c'è un motivo particolare altrimenti sarebbe stato risolto, ma spero che con grande umiltà, al di là di chi sarà il nuovo presidente della FIGC, si mettano giù dei punti che possano rappresentare una svolta. Rimettere in moto il meccanismo non sarà facile, ma dobbiamo tenere conto che in Italia ci sono calciatori bravi che possono contribuire".

Guidare la Nazionale in attesa di decisioni toccherà a Silvio Baldini.

"Ci sta. È l'allenatore dell'Under 21, sta facendo bene. Sono contento per lui, è un riconoscimento alla carriera dopo anni in vari campionati".