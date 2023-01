Ancora potenziali guai per la Juventus , ma anche per Cristiano Ronaldo . Secondo quanto svelato da Repubblica la Procura di Torino sarebbe alla ricerca della cosiddetta "carta Ronaldo" , a proposito dell'inchiesta sui conti che riguardano la Juventus. L'intento è quello di capire se la società torinese ha effettivamente pagato tutti gli stipendi ed eventualmente a quanto ammonterebbe la cifra non corrisposta. In merito a queste 'domande' poste dai Pm, l'attaccante portoghese ha fatto sapere, tramite il suo avvocato, di non possedere "alcuna documentazione relativa ai rapporti con la squadra italiana" e che preferirebbe rispondere per iscritto.

Richiesta al momento rifiutata dalla Procura che dal canto suo vorrebbe sottoporre al giocatore alcuni documenti da analizzare. Per motivi burocratici - fa sapere il quotidiano romano - la testimonianza non è mai avvenuta e potrebbe non avvenire. Il motivo è semplice: se la famosa 'carta Ronaldo' dovesse esistere, l'attaccante oggi in forza all'Al-Nassr Football Club rischierebbe la squalifica per avere sottoscritto contratti non federali. Situazione che mette in difficoltà dunque il calciatore che potrebbe rischiare di non avere alcun riscarcimento per i pagamenti degli arretrati mancati per non incorrere a una sanzione sportiva. Ronaldo dal canto suo assicura ai suoi legali di non avere firmato alcun documento e di essere disposto a collaborare.