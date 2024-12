Arriva la secca smentita di Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, alla notizia pubblicata nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il suo assistito starebbe maturando l'intenzione di tornare in Italia, nello specifico nel suo Milan, con Juve e Inter attente alla situazione. Uno scenario che non risulta al procuratore, che ha voluto fare chiarezza ai microfoni del giornalista Fabrizio Romano: "Sandro non sta assolutamente pensando di tornare in Serie A - le sue parole .-. È felice al Newcastle, felice di giocare nel miglior campionato del mondo. E' un idolo per i tifosi del Newclastle, che lo hanno sempre sostenuto in ogni momento".

🚨️️ EXCL — Sandro Tonali’s agent Giuseppe Riso: “Sandro is absolutely not considering to return in Serie A”.



"He's happy at Newcastle, happy to play in the best league in the world and he's an idol for #NUFC fans who've always supported Sandro in every moment".