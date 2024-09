Prima debacle stagionale per il Torino di Vanoli che, oltre al danno pure la beffa, salterà la trasferta di San Siro con l’Inter per squalifica. Doppia ammonizione dalla panchina per l’allenatore granata che sarà costretto, appunto, a rinunciare a guidare la sua squadra nel prossimo turno in casa dei Campioni d’Italia, ulteriore elemento che fa di questo turno settimanale una giornata da dimenticare per i granata che perdono per 3-2. Granata colpiti tre volte da Guendouzi nell’immediato avvio, Dia e Noslin che al 90esimo tenta di scrivere i titoli di coda di un match che sembrava volgere al termine. Sembrava, perché i granata ritrovano ancora una reazione e al gol di Adams (segnato al 67esimo), apparentemente ininfluente al risultato, segue quello di Coco che dopo il tentativo di fuga dei biancocelesti accorcia ancora le distanze. Ma non c’è più tempo per provare a sgambettare la Lazio: finisce 3-2 a Torino, i capitolini tornano a casa con tre pesanti punti dopo il ko casalingo della scorsa settimana con la Fiorentina.