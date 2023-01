Finisce l'avventura di Ruslan Malinovskyi a Bergamo: l'Atalanta rende noto il passaggio avvenuto del calciatore ucraino all'Olympique de Marseille. Il nerazzurro si trasferirà in Ligue 1 "a titolo temporaneo con diritto e con obbligo di acquisizione definitiva, nel secondo caso al verificarsi di determinate condizioni. Atalanta B.C. ringrazia sentitamente Ruslan per l’impegno, il senso di appartenenza al Club e il significativo contributo fornito in tre stagioni e mezza, augurandogli le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale" si legge su Atalanta.it.