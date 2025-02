Non solo Manna. Oltre al direttore sportivo del Napoli, anche il collega della Lazio si è presentato ai microfoni per fare un bilancio all'indomani dalla chiusura della finestra di mercato invernale. "Mi si rimprovera Casadei" ha prontamente risposto Angelo Fabiani ai canali ufficiali del club capitolino dove è stato incalzato sulle questioni di mercato avvicendatesi nelle scorse settimane a Formello, dove uno dei nomi più caldi poi andati in fumo è stato quello dell'ex nerazzurro.

"A volte mi prendono per un burbero, ma ho anche senso dell’humor e della battuta. Se non viene colta non è un mio problema. A domanda precisa risposi che conosco soltanto la banda, e sbagliai anche il termine perché dovevo dire complesso. Anche io faccio parte del gioco del poker: devo fare delle cose per arrivare ad altre. L’operazione Casadei poteva andare in porto, ma non sono per i matrimoni allargati. Non accetto mi si imponga anche un altro giocatore. Parlo di Sylla: se mi interessa lo tratto a parte, se mi viene imposto metto un muro e non mi interessa Casadei" ha concluso sull'ex Chelsea approdato al Torino.