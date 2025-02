Dopo essere stato corteggiato e poi mollato sul più bello dall'Inter a metà gennaio, Tomas Perez è diventato da qualche ora un nuovo giocatore del Porto. Che lo ha acquistato dal Newell'es Old Boys a titolo definitivo per un importo fisso di 3 milioni di euro, oltre a un compenso variabile massimo di 750 mila euro in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi. Il NOB, si legge nella nota ufficiale diramata del club portoghese, tratterrà la cifra corrispondente al 20% dei proventi derivanti da un eventuale futuro trasferimento e si farà carico del meccanismo di solidarietà dovuto a terzi.

Il Porto, inoltre, ha inserito nel contratto del centrocampista argentino, che ha firmato un contratto valido fino al 2029, una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro.