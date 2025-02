Giornata di ufficialità per il calcio italiano. Depositato anche il contratto di Nicolò Zaniolo che saluta l'Atalanta, club in cui era arrivato in prestito la scorsa estate dal Galatasaray, per legarsi alla Fiorentina. Il club toscano "comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore dal Galatasaray SK. L'ex centrocampista dell'Inter indosserà la maglia numero 17. Dal canto suo la Dea annuncia l'arrivo di Stefan Posch, prelevato dal Bologna.

"Atalanta BC comunica di aver acquisito da Bologna FC 1909 - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch" si legge nella nota diramata dai bergamaschi.