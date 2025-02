Noah Okafor è un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciarlo è Aurelio De Laurentiis, con il classico tweet presidenziale: "Benvenuto Noah", ha scritto su X il numero uno del club partenopeo.

L'attaccante svizzero, che sarà chiamato a colmare per i prossimi 5 mesi l'enorme buco lasciato nella rosa di Antonio Conte dall'addio di Khvicha Kvaratskhelia, arriva dal Milan per 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23,5 mln di euro.