L'ambizione dell'Inter Primavera si può misurare attraverso le parole del suo capitano. Aleksandar Stankovic, che si è espresso così al termine della regular season chiusa dai nerazzurrini di Cristian Chivu al primo posto in classifica: "Campionato chiuso nel miglior modo possibile, ora andiamo alla fase finale. Chi indossa la maglia dell’Inter deve guardare sempre più in alto", ha scritto il figlio d'arte sul proprio profilo Instagram. Il messaggio è chiaro: l'Inter, che in semifinale incrocerà una tra Atalanta e Sassuolo, punta a vincere lo scudetto.